Stiri pe aceeasi tema

- USR va depune moțiune simpla impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu (PNL), in prima zi a sesiunii parlamentare, a anunțat marți președintele USR, Catalin Drula. El a facut apel la PSD sa voteze moțiunea impotriva liberalului Virgil Popescu. USR il acuza pe Virgil Popescu ca, prin masurile luate…

- Catalin Drula anunța marți ca formațiunea pe care o conduce, USR, va depune moțiune simpla impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, in prima zi a sesiunii parlamentare: „Duce Romania catre o iarna extrem de dificila”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- „USR va depune motiune simpla impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, in prima zi a sesiunii parlamentare. Dupa 3 ani in care ministrul a fost doar spectator in fotoliu, romanii platesc facturi uriase la energie si saracesc pe zi ce trece. Europa de Vest adopta masuri care au fost propuse si…

- Președintele USR, Catalin Drula, a anunțat marți, 23 august, ca formațiunea pe care o conduce va depune o moțiune simpla impotriva ministrului PNl al Energiei, Virgil Popescu, in prima zi a noii sesiuni parlamentare care incepe in septembrie. Va fi a treia moțiune simpla impotriva lui Virgil Popescu…

- „Romanii nu pot duce la nesfarsit povara incompetentei lui Virgil Popescu! Virgil Popescu, ministrul Energiei, este total lipsit de idei referitor la ce masuri ar trebui luate pentru a compensa cresterile de preturi la energie electrica, gaze naturale si combustibil. PSD a propus inca de anul trecut…

- Romania va avea cel mai mic pret la benzina si motorina din Uniunea Europeana, dupa Ungaria, dupa reducerea cu 50 bani pe litru a pretului la pompa, a declarat marti ministrul Energiei, Virgil Popescu, citat de ZF. Dar puterea de cumparare a romanilor in raport cu europenii?? „Ieri s-a lucrat la Ministerul…

- Votul se va da, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor. De asemenea, deputatii se vor pronunta, astazi, prin vot asupra cererii DNA de ridicare a imunitatii parlamentare a fostului ministru al agriculturii, social democratul Adrian Chesnoiu. Acesta este acuzat de procurorii anticoruptie de abuz in…

- Motiunea simpla depusa de deputati USR si grupul independentilor de dreapta impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, va fi dezbatuta, luni, in plenul Camerei Deputatilor. Miercuri se va da votul, a stabilit Biroul permanent al Camerei.