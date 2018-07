Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit HG nr. 294 2015, Programul National de Cadastru si Carte Funciara, gestionat de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara ANCPI , se desfasoara in perioada 2015 2023 si are ca scop inregistrarea gratuita a tuturor proprietatilor imobiliare din Romania intr un registru unic. Se…

- Ce se intampla cu cele 224 de hectare din dosarul milionarului Puiu Popoviciu, pe care s-au ridicat mall-ul "Baneasa Shopping City", hipermarketurile Ikea, Carrefour, Bricostore, Mobexpert, Metro, un cartier rezidential, cladiri de birouri sau cladirea Ambasadei SUA? Acesta este una dintre…

- Mai mulți cititori ne semnaleaza faptul ca, in titlurile lor de proprietate s-au strecurat unele erori și ne intreaba daca, pentru corectarea acestora, trebuie sa se adreseze instanței de judecata. Libertatea iți spune cum se corecteaza erorile materiale din titlurile de proprietate. In primul rand, depinde…

- Doua tranzactii importante au fost intregistrate la Ministerul Agriculturii in ultima perioada, una la Sannicolau Mare, iar una la Voiteg, cea din urma fiind cea mai mare din Romania. Un teren de la Voiteg, in suprafata de 85,4 hectare, a fost cumparat la pretul de 2,56 milioane lei…

- @ Un moment ”T zero”, cu beneficii pentru toți cei implicați @ OCPI Ilfov, APIA – CJ Ilfov și Prefectura Ilfov au oferit informații detaliate despre importanța PNCCF Inițiativa Instituției Prefectului județului Ilfov, susținuta de Agenția de Plați și Intervenție in Agricultura (APIA) – Centrul Județean…

- Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Suceava a anunțat ca in primele cinci luni ale acestui an a incheiat contracte de finantare cu 101 primarii din județ, din cele 102 eligibile, in cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciara 2015-2023 (PNCCF), in vederea ...

- Executivul a aprobat masurile propuse de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) pentru accelerarea Programului national de cadastru si carte funciara 2015-2023 (PNCCF).

- La propunerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI), Guvernul a adoptat cateva masuri pentru grabirea lucrarilor de cadastru, efectuate in cadrul Programului național de cadastru și carte funciara 2015-2023. Legat de adoptarea acestor masuri, Radu-Codruț Ștefanescu, președinte-director…