In ultimul an, a crescut numarul persoanelor care se prezinta la pneumolog acuzand o stare de oboseala deoarece nu au un somn odihnitor noaptea și sforaie, subliniaza dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”. „Pot spune ca, in ultimul an, am avut mai multi pacienti decat in oricare alta perioada de pana acum care s-au adresat medicului pneumolog, care au venit la medic pentru ca nu dorm bine noaptea, pentru ca partenerul le spune ca sforaie, pentru ca se simt obositi”. Medicul spune ca este bine ca pacienții care au aceste probleme se adreseaza medicului,…