- Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de coronavirus.De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 392 de noi cazuri de imbolnavire. La ATI, in acest moment, sunt internați 234 de pacienți. Pe…

- Ziarul Unirea OFICIAL: Crește numarul cazurilor de COVID-19 in Romania: 392 de romani confirmați pozitiv. Bilanțul total ajunge la 14.499 de infectari Pana astazi, 7 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 14.499 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele…

- Coreea de Sud a raportat o usoara crestere, cu 84 de noi cazuri de COVID-19 inregistrate luni, potrivit cifrelor comunicate marti de autoritati, informeaza DPA potrivit Agerpres. Acest cel mai recent bilant vine dupa tendinta descendenta in numarul noilor infectari din ultimele zile.Explicatia…

- (UPDATE, ora 18:30) Creste numarul cazurilor de infectari cu coronavirus confirmate in Romania. O femeie de 26 de ani Bucuresti este cel mai recent caz confirmat de coronavirus, anunta Grupul de Comunicare Strategica. Femeia se afla in autoizolare din 9 martie, iar in prezent este internata la Spitalul…

- Vin vești proaste de la specialiști. Dr. Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie si seful Institutului National de Boli Infectioase „Matei Bals“ din Bucuresti, a declarat ca numarul de cazuri de infecții cu noul coronavirus in țara noastra va crește, ceea ce este important…

- Declararea pandemiei de COVID-19 de catre OMS "nu schimba situatia" pentru omul de rand, ci pentru cei care se ocupa cu managementul pandemiei, a explicat managerul Institutului de Boli Infectioase "Matei Bals", Adrian Streinu-Cercel.

- Inca 3 cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate in aceasta seara, in Romania. Numarul total la nivel național a ajuns la 28 de cazuri, potrivit datelor oficiale, oferite de Grupul de Comunicare Strategica. Doar marți, 10 martie, au fost confirmate 11 cazuri, 8 in București și 3…

- In Italia, numarul cazurilor de infectare cu coronavirus si cel al deceselor creste vertiginos. Pana in prezent au murit 197 de persoane, s-au imbolnavit 3.916 si s-au vindecat 523. Ieri s-a inregistrat si primul caz de coronavirus din statul Vatican, unde se analizeaza modalitatile in care Papa Francisc…