In Romania, numarul imigranților nu se compara inca cu cel al romanilor care decid sa paraseasca țara. In luna iunie, doar Polonia și Ungaria au votat impotriva reformei privind azilul in cadrul Consiliului UE. Deși aceste țari au o retorica anti-imigrație, ele angajeaza mulți muncitori din state non-UE. In schimb, Romania adopta o retorica mai echilibrata, dar se confrunta cu o situație precara in ceea ce privește migrația. In Europa Centrala și de Est, au avut loc schimbari notabile, iar majoritatea statelor membre ale UE din aceasta regiune, care erau candva țari comuniste, au avansat rapid…