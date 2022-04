Aproape 1.200 de cadavre ale civililor au fost descoperite in Regiunea Kiev, cadavrele celor uciși de armata rusa au fost deja descoperite de oamenii legii in localitațile Bucha, Irpin, Borodianka. Vineri a fost descoperita o noua groapa comuna in Bucha, a anunțat comisarul ucrainean pentru drepturile omului, Lyudmyla Denysova, pe canalul Telegram, potrivit presei ucrainene .„1.187 de cadavre ale civililor din Regiunea Kiev uciși de armata rusa au fost deja descoperite de oamenii legii. Dintre acestea, 412 sunt cadavrele locuitorilor torturați și uciși din Bucha. 26 de cadavre au fost gasite moarte…