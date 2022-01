Crescător de oi: Pentru mine, nu contează că vine abatorul, arabul sau europeanul să cumpere, important este să nu fiu pe pierdere Chiar daca furajele s-au scumpit semnificativ, 2021 a fost un an bun pentru crescatorii de ovine, datorita prețurilor ceva mai ridicate fața de alți ani, in contextul unei cereri care se menține pe creștere la nivel internațional. Vorbim, insa, de animale vii, pentru ca de carne in carcasa inca nu este cazul de cantitați semnificative. Dupa foarte mulți ani pe pierdere, acum, premisele pentru urmatorii ani se anunța promițatoare, fiind așteptata o majorare a consumului de carne de oaie, alaturi de cea de pasare, de altfel, singurele pentru care se intrevede o astfel de tendința la nivel european,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

