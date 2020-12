Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai mulți giganți tehnologici vor sa investeasca in industria auto in contextul oportunitaților oferite de digitalizarea și electrificarea vehiculelor. Compania chineza Baidu, competitor direct pentru Google, este interesata sa construiasca mașini electrice prin externalizarea producției sau crearea…

- Negocierile privind acordul au fost in curs de desfașurare o buna bucata de vreme, potrivit unui raport recent al Bloomberg, și marcheaza un pas major in robotica de consum pentru Hyundai. Gigantul auto sud coreean cumpara o participație de aproximativ 80% in companie, in timp ce proprietarul sau anterior,…

- Cei doi actionari cheie de la grupul austriac OMV AG vor noi modificari in consiliul de supervizare al companiei, in ideea de a putea supraveghea mai bine planul de transformare avut in vedere de directorul general Rainer Seele, au declarat pentru Bloomberg surse din apropierea acestui dosar, potrivit…

- ​Cota de piața a Huawei la vânzarile de smartphone-uri ar putea scadea la 4% în 2021, estimeaza compania de cercetare TrendForce, citata de Bloomberg. Huawei a avut 20% cota în trimestrul al doilea și va încheia anul cu 14%, dar 2021 se anunța extrem de greu. Compania este grav…

- In cadrul OPPO INNO DAY 2020, compania chineza a prezentat viziunea “Tehnologie Pentru Omenire, Bunatate pentru Lume” și strategia de dezvoltare a tehnologiei 3+N+X care are ca prim scop imbunatațirea experienței utilizatorilor. OPPO X 2021, un concept de dispozitiv rulabil, OPPO AR Glass 2021 și…

- Departamentul american al Justitiei ar urma sa dea in judecata Google pentru incalcarea normelor concurentei, avand in vedere ca si-a folosit puterea de pe piata pentru a-si elimina rivalii, au declarat pentru Reuters si AP surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, transmite Agerpres.

- UDMR va primi la Cluj posturile de viceprimar și vicepreședinte al Consiliului Județean, conform unor surse politice consultate de Știri de Cluj.PNL a caștigat majoritatea locala la alegerile din 27 septembrie 2020, lucru care permite liberalilor sa pastreze funcțiile de vicepreședinte al Consiliului…

- UDMR va primit la Cluj posturile de viceprimar și vicepreședinte al Consiliului Județean, conform unor surse politice consultate de Știri de Cluj.PNL a caștigat majoritatea locala la alegerile din 27 septembrie 2020, lucru care permite liberalilor sa pastreze funcțiile de vicpreședinte al Consiliului…