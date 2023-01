Stiri pe aceeasi tema

- Proteste desfasurate sambata la Stockholm impotriva Turciei au accentuat tensiunile cu Ankara, intr-un moment in care tara scandinava are nevoie de votul Turciei pentru a adera la Alianta, transmite Reuters.

- Tensiunile dintre Turcia si Suedia se accentueaza, iar autoritatile turce au anulat vizita la Ankara a ministrului suedez al Apararii. Potrivit oficialilor turci, decizia a fost luata pentru ca guvernul de la Stockholm a autorizat un protest anti turc in capitala Suediei

- Ministrul de Externe din Turcia intervine dupa ce Suedia a aprobat o manifestație antiturca la Stockholm la care s-a anunțat ca va fi arsa cartea sfanta a musulmanilor, Coranul. Ministrul Mevlut Cavusoglu a spus ca este "act dezgustator". "Eu sper ca autoritațile suedesze vor lua masuri", a declarat…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a spus cum țara ratifica cererile Suediei și Finlandei de aderare la NATO. El a vorbit despre asta intr-un interviu pentru ziarul Sabah. Cavusoglu a subliniat ca Suedia și Finlanda se afla sub „presiunea timpului” pe fondul aderarii la NATO. Cu toate acestea,…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a afirmat joi ca Suedia nu a actionat inca in sensul extradarii sau blocarii activelor unor indivizi pe care Ankara ii acuza de terorism, desi Guvernul de la Stockholm asteapta aprobarea Turciei pentru a adera la NATO. Fii la curent cu cele mai…

- Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, denunta o „masura foarte negativa” din partea Suediei, dupa ce Curtea Suprema de la Stockholm a respins solicitarea Ankarei de extradare a jurnalistului Bulent Kenes. Extradarea jurnalistului fusese ceruta personal de presedintele turc Recep Tayyip Erdogan.

- In perioada 5 – 6 decembrie, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și integrarii europene Nicu Popescu desfașoara o vizita de lucru la Stockholm. In cadrul programului in capitala Suediei, oficialul moldovean se va intilni cu Tobias Billstrom, ministrul afacerilor externe, Johan Forssell,…

- Suedia si Finlanda au facut "pasi pozitivi" in lupta impotriva terorismului, o conditie pusa de Ankara pentru a aproba aderarea lor la NATO, a apreciat seful diplomatiei turce, Mevlut Cavusoglu, aflat la reuniunea ministrilor de Externe de la Bucuresti, informeaza Agerpres.