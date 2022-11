Cresc taxele si impozitele din municipiul Iasi in 2023 Incepand de anul viitor, taxele si impozitele din municipiul Iasi vor fi modificate. Autoritatile locale nu vor majora tarifele prea mult in comparatie cu cele actuale. Parcarea pentru masini va ramane 5 lei/ora, iar pentru autobuzele care stationeaza in parcarile cu plata, din anul 2023 se va percepe o taxa de 17 lei, cu 6 lei mai mare fata de cea din 2022. Si tariful lunar pentru parcarile publice cu plata a suferit o crestere si va fi de 112 lei pe luna pentru masini, de 325 de lei pentru microbuze si de 560 de lei pentru autobuze. Tarifele sunt valabile pentru urmatoarele parcari publice cu… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

