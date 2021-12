Cresc șansele ca organismele extraterestre să invadeze Pământul. Cum e posibil așa ceva Cererea in creștere pentru explorarea spațiului crește șansele ca organismele extraterestre sa invadeze Pamantul și ca organismele de pe Pamant sa invadeze alte planete, au argumentat oamenii de știința intr-o noua lucrare. Potrivit Live Science , Cercetatorii indica istoricul umanitații in ceea ce privește mutarea speciilor in noi medii de pe Pamant, unde acele organisme pot deveni invazive și pot dauna speciilor native; ei spun ca un astfel de comportament sugereaza ca același lucru s-ar putea intampla cu viața extraterestra de pe o alta planeta care contamineaza Pamantul și invers, conform… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cererea în creștere pentru explorarea spațiului crește șansele ca organismele extraterestre sa invadeze Pamântul și ca organismele de pe Pamânt sa invadeze alte planete, au argumentat oamenii de știința într-o noua lucrare, citata de Live Science.Cercetatorii indica istoricul…

- Riscul unui virus venit din spațiu este scazut, dar nu este un risc zero și ar putea crește odata cu extinderea calatoriilor extraterestre. Intr-o lucrare publicata de BioScience, oamenii de știința avertizeaza cu privire la posibilitatea ca specia umana sa readuca neintenționat agenți patogeni din…

- Potrivit unui recent studiu american, cerbii din Virginia (SUA) ar putea reprezenta un rezervor pentru coronavirusul SARS-CoV-2, transmite Top Sante. Un recent studiu, realizat la Universitatea din Pennsylvania, arata ca, 80% dintre cerbii din Virginia, intre decembrie 2020 și ianuarie 2021, erau pozitivi…

- Oamenii de știința de la Oxford au identificat o gena specifica care dubleaza riscul de insuficiența respiratorie cauzata de Covid-19. Aceasta gena recent descoperita ar putea explica de ce unele grupuri etnice sunt mai predispuse decat altele la forme grave ale bolii, scrie Bloomberg, citata de Mediafax.…

- In premiera, o echipa de la Universitatea Cambridge a constatat ca maladia Alzheimer se manifesta de la inceput in mai multe regiuni din creier, aceasta fiind una dintre cauzele evoluției rapide a bolii, anunța Topsante. Cercetatorii britanici de la Universitatea Cambridge au pus la punct un model matematic…

- De la inceputul acestei saptamani, cetațenii nu mai au acces in cladirile instituțiilor publice daca nu dețin un certificat verde, lucru care a inceput deja sa creeze o serie de probleme pentru cei care nu dețin acest certificat. Cum putem obține un cazier judiciar daca nu avem certificat verde? Atenție!…

- Premierul interimar Florin Cițu susține ca este adeptul utilizarii certificatului verde in toate activitațile, inclusiv pentru intrarea in magazine. Avocatul Toni Neacșu, fost membru CSM, spune ca masura ar putea sa fie una abuziva, dar atrage atenția ca nu exista cale prin care sa fie anulata in timp…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu (USR PLUS), a declarat ca nu va demisiona din functie, insa a precizat ca poate fi demisa in plenul Senatului, cu votul senatorilor PNL si PSD. „Sunt foarte multi oameni care si-ar dori functia mea, dar nu se va intampla acest lucru. Cat priveste iesirea de guvernare,…