- Managerul Simin Aysel Florescu, a declarat ca se confrunta și cu noi cazuri de COVID.“Toate aceste cazuri care au aparut mult mai devreme decat stiam noi, adica au aparut inca de la inceputul lunii decembrie, de obicei apareau pe la sfarsitul lunii ianuarie si deja suntem intr-o crestere accelerata…

- The National Institute of Public Health (INSP) informs that, in the week of December 19 - 25, 65 cases of COVID with the Omicron variant were confirmed, of which 44 are variants of concern, and 21 are variants of interest, Agerpres informs. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ieri, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a confirmat ca se inregistreaza in tara, similar celorlalte state europene, un trend crescator al cazurilor de COVID, fara sa exista motive de ingrijorare, majoritatea cazurilor fiind forme usoare, potrivit Agerpres. „Exista o crestere a cazurilor de COVID.…

- COVID-19 nu mai reprezinta, in acest moment, o problema de sanatate publica in țara noastra, a declarat duminica ministrul sanatații, Alexandru Rafila. In ultima perioada, autoritațile au raportat zilnic intre 200 și 400 de cazuri și sunt și bilanțuri fara niciun deces. Ministrul a subliniat insa ca…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca la finalul lunii noiembrie vor sosi in tara primele doze de vaccin anti-COVID-19 adaptat la variantele Omicron BA4 si BA5 si ca se va vaccina cu doza a patra impotriva acestei boli. „Pandemia de COVID-19 este o problema la nivel global, dar manifestarile…

- La o luna dupa ce s-au ridicat ultimele restricții impuse in urma pandemiei de COVID-19 in Italia, Roma este plina de turiști. Chiar daca este noiembrie, zeci de mii de oameni din toata lumea umplu piețele și restaurantele. Maștile nu au disparut, dar aerul este de revenire la viața dinainte de pandemie.…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat ca el se va vaccina si pentru gripa sezoniera, dar isi va face si cea de-a patra doza de vaccin impotriva COVID-19, ”Am sa spun ce fac eu. Eu am sa ma vaccinez pentru gripa sezoniera si o sa ma vaccinez si pentru Covid, mai ales daca vom vedea ca avem… vaccinul ar fi…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 370 cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 COVID ndash; 19 , cu 75 mai putine fata de ziua anterioara. 78 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima…