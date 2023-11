Cresc presiunile asupra Israelului pentru a prelungi încetarea focului în războiul cu Hamas Israelul este supus unor presiuni tot mai mari pentru a accepta o prelungire a pauzei de patru zile in razboiul cu Hamas, potrivit Bloomberg. Președintele american Joe Biden a declarat ca susține prelungirea incetarii focului, care urmeaza sa se incheie marți dimineața și care face parte dintr-un acord pentru eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas in […] The post Cresc presiunile asupra Israelului pentru a prelungi incetarea focului in razboiul cu Hamas appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primii prizonieri deținuți de gruparea militanta palestiniana Hamas urmeaza sa fie eliberați vineri dupa-amiaza in cadrul unui schimb de prizonieri, in condițiile in care acordul de incetare a focului de patru zile cu Israelul a intrat in vigoare la ora locala 7.00 (6.00 CET), potrivit Politico. BBC…

- Banca Mondiala a averizat ca o escaladare a conflictului dintre Israel și Hamas ar putea duce la o creștere abrupta a prețurilor pentru petrol și alte materii prime. Intr-un raport citat de CNN, Banca Mondiala afirma ca impactul conflictului a fost limitat pana acum: prețurile petrolului au crescut…

- Liderii statelor UE, reuniti intr-un summit la Bruxelles, au facut apel la deschiderea unor ”culoare umanitare” si ”pauze umanitare” in razboiul dintre Israel si Hamas, pentru a se putea raspunde nevoilor populatiei enclavei palestiniene. Tonul general a fost de sustinere a Israelului si de solidaritate…

- Intr-o manevra diplomatica delicata, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a renunțat la prudența și reținerea inițiale aratate de la izbucnirea razboiului israeliano-palestinian. Erdogan a facut o serie de declarații prin care-și arata sprijinul fața de Hamas, starnind controverse internaționale.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a afirmat ca lupta impotriva organizației palestiniene Hamas „trebuie sa fie nemiloasa, dar nu lipsita de reguli”, dupa o intalnire pe care a avut-o la Ierusalim cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. De asemenea, Macron a propus ca alianța internaționala formata…

- Președintele SUA, Joe Biden, a fost in Israel pentru a discuta cu premierul Benjamin Netanyahu, dar și pentru a afla care sunt intențiile Israelului. Conform oficialilor de rang inalt din SUA, americanii vor perminte Israelului sa ia propriile decizii privind calendarul și strategia in razboiul sau…

- Organizația palestiniana Hamas a lansat o oferta catre Israel care consta in eliberarea unor ostatici israelieni in schimbul incetarii imediate a focului, potrivit BBC. Discuțiile continua, dar Israelul a refuzat aceasta oferta. Se estimeaza ca Hamas deține 203 de ostatici in Gaza, toți rapiți in timpul…

- Atacul de saptamana trecuta al Hamas asupra Israelului s-a soldat cu moartea a peste 1.300 de oameni. AFP a adunat informații despre numarul strainilor uciși sau disparuți. Peste 100 de straini au fost confirmați morți. Mulți dintre ei dețineau și cetațenie israeliana. AFP a intocmit o lista cu peste…