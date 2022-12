Stiri pe aceeasi tema

- Zboruri ale companiei Wizz Air, catre și dinspre Romania, sunt anulate doar luni. Reprezentanții companiei spun ca intarzierile și anularile au loc in contextul ninsorilor puternice din Regatul Unit.

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) solicita aplicarea in integralitate, in regim de urgenta, a prevederilor Legii – cadru nr 153/2017 pentru toti salariatii din invatamant si acordarea unei indexari suplimentare a salariilor, astfel incat sa fie acoperita cresterea galopanta a preturilor…

- Francesco Starace, CEO al Enel, a explicat motivul pentru care compania a luat decizia de a pleca din Romania. Acesta a explicat in cadrul unei conferințe de presa ca problema nu este cadrul legal, ci faptul ca a ajuns intr-o pozitie de unde nu mai poate creste.

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca primaria a platit pe termie in acest an 1,5 miliarde de lei, precizand ca este dublul sumei care era achitata pana in 2020. El a precizat ca este nevoie de un ajutor de la Guvern si a mentionat ca exclude varianta ca politicienii din Romania sa duca in…

- Potrivit unui comunicat de presa al social-democratilor, contrar celor afirmate in spatiul public de unii reprezentanti PNL, care nu au inteles exact mecanismul propus de PSD, nu va avea loc vreo crestere a preturilor compensate pentru consumatorii care fac economie si se incadreaza in plafoanele de…

- Dupa o zi incarcata in care miliardarii, actorii și vedetele au admirat „la pas” centrul Brasovului, s-au retras la un restaurant de top din Bran, iar spre seara au intrat rand pe rand in curtea castelului. Dupa miezul nopții, muzica psaltica cu care au fost primiți invitații s-a transformat in muzica…

- Ziua Mondiala a Animalelor este marcata la 4 octombrie. Aceasta este și data la care a fost canonizat Sfantul Francisc de Assisi, intemeietorul Ordinului Franciscan și protectorul animalelor, despre care se spune ca intelegea graiul animalelor. Cu aceasta ocazie, Cristina Lapis , președintele Asociației…

- „Nu se poate face dintr-o data, trebuie sa existe o instruire specifica a farmacistilor sau a acelora care fac acest lucru. Am avut discutii cu universitatile de medicina si farmacie incat in curicula de pregatire a studenților dar și ulterior sa existe posibilitatea unei instruiri care sa permita dezvoltarea…