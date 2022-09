Cresc alocațiile de transport oferite elevilor Alocațiile oferite elevilor cresc pana la patru ori iar Consiliile Județene au cadrul legal sa se implice in ridicarea acestui plafon, daca este cazul, se arata intr-un proiect de Ordonanța de Urgența. „A fost finalizat și se afla pe circuitul de avizare interministeriala proiectul Ordonanței de Urgența referitor la transportul elevilor școlarizați intr-o alta localitate decat cea de domiciliu. Prin acest proiect, aproximativ 200.000 de elevi vor beneficia de alocații de transport de pina la patru ori mai mari in raport cu plafoanele actuale”, susține deputatul liberal Onuț Atanasiu, vicepreședintele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

