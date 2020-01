Cremă hidratantă cu migdale pentru întreaga familie Aceasta crema universala, facuta doar din ingrediente naturale ale caror proprietați unt cunoscute de veacuri, se bucura de succes in randul intregii familii. Poate fi folosita atat pentru zi, cat și pentru noapte. Ingrediente 3 g ceara de albine; 15 g lanolina anhidra (se gasește in farmaciile care prepara medicamente); 5 g unt de cacao;... Read More Post-ul Crema hidratanta cu migdale pentru intreaga familie apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol: tabu.ro

