''Creierul'' atacului ucigaş de la Universitatea din Kabul, arestat de forţele afgane Fortele de securitate afgane l-au arestat pe cel considerat a fi "creierul" din spatele atacului ucigas de la Universitatea din Kabul de la inceputul acestei luni, a declarat sambata vicepresedintele Amrullah Saleh, transmite DPA. Saleh l-a identificat pe autorul atacului ca fiind Adel, un rezident al provinciei nord-estice Panjshir, care a fost recrutat de reteaua Haqqani. Potrivit vicepresedintelui, Adel si-a terminat al treilea an de studii islamice la universitate inainte de a fi atras de retea. Se crede ca reteaua Haqqani are legaturi stranse cu talibanii si, potrivit expertilor, actioneaza… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

