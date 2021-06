Creditul de 100 mil. euro acordat de ING celor de la NEPI Rockcastle a fost „înverzit” Facilitatea de credit de 100 milioane de euro acordata, in 2017, grupului NEPI Rockcastle, cel mai mare proprietar de mall-uri din Romania, a fost transformata in credit verde prin adaugarea unor componente ESG (de mediu, sociale si de guvernanta). Imprumutul acordat pe trei ani este bilateral, adica ING a acordat acest credit ca singura banca creditoare. Fondurile vor fi utilizate pentru finanțarea proiectelor curente și viitoare ale grupului NEPI Rockcastle. „Un credit verde incorporeaza indicatori stricți de masurare a performanței unei companii potrivit standardelor ESG. Aceasta este evaluata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

