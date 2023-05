Stiri pe aceeasi tema

- In legatura cu adunarile publice din zona Palatului Parlamentului, Direcția Generala de Jandarmi a Municipiului București face urmatoarele precizari: Ca urmare a incalcarii prevederilor legale in vigoare, jandarmii au aplicat 45 de sancțiuni contravenționale, in valoare totala de 50.700 lei, astfel:-…

- Alpha Bank a majorat creditarea cu aproape 13%.Alpha Bank a majorat creditarea cu aproape 13% in T1/2023, la peste 3 miliarde de euro, si a obtinut venituri de 43 mil. euro, mai mari cu 16%, iar profitul net a urcat la 11 mil. euro, potrivit Ziarului Financiar. CITESTE SI USR's Mosteanu: Handful…

- Accidentul cu trei autovehicule s-a produs luni dimineața, pe strada Teodor Mihali și Cluj Napoca. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri, una dintre mașini fiind rasturnata. Conform ISU Cluj, ”la fața locului s-au deplasat trei autospeciale cu modul de descarcerare, doua echipaje SMURD și unul SAJ.…

- In goana disperata dupa imagine, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a ajuns și in atenția Agenției Naționale de Integritate (ANI). Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a precizat pentru PUTEREA ca in perioada 2020-2022, Bogdan Aurescu a efectuat 95 de deplasari externe, ceea ce a…

- Pe parcursul anului 2022 au fost efectuate plati ale activului personal net in valoare de circa 407 milioane lei catre 23.000 de participanti sau beneficiari, arata Raportul privind evolutia pensiilor private in anul 2022, publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Conform sursei citate,…

- Prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a precizat ca el a propus eliminarea totala a pensiilor speciale, insa face parte dintr-o coalitie in care au fost luate anumite decizii. Chestionat daca nu ar fi venit CCR sa declare neconstitutionala eliminarea totala a pensiile speciale, Grindeanu a replicat:…

- PNL a anuntat, luni, ca nu confirma afilierea la grupul parlamentar liberal a deputatului George Adrian Paladi, care a demisionat saptamana trecuta din PSD si anuntase ca va activa la grupul PNL. Transferul lui Paladi fusese deja anunțat in presa locala ca un succes al PNL. Fii la curent cu cele…

- Obiectul acordului cadru consta in prestarea serviciilor de curatenie necesar a fi prestate in locatiile autoritatii contractante Valoarea totala a contractului este de 453.057.83 lei fara TVA Contractul a fost castigat de catre societatea Cip Avantaj SRL cu sediul in Tulcea Cip Avantaj SRL are incheiate…