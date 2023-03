Stiri pe aceeasi tema

- Marlene Amstad, 54 de ani,. șefa autoritații de reglementare Finma, și Axel Lehmann, 64 de ani, președinte Credit Suisse, au declarat, in conferința de presa prin care s-a anunțat preluarea CS de catre gigantul financar UBS , ca zvonurile de pe rețelele sociale au avut un „efect distrugator”. Totul…

- Autoritatile elvetiene au anuntat duminica ca UBS a fost de acord sa cumpere banca rivala elvetiana Credit Suisse intr-o fuziune de urgenta, menita sa evite mai multe turbulente care zguduie sectorul bancar global. UBS a declarat ca va plati 3,2 miliarde de dolari pentru Credit Suisee, care are o istorie…

- Credit Suisse și UBS ar putea beneficia de un ajutor de peste 260 miliarde de franci elvețieni (circa 280 de miliarde de dolare) din partea statului și bancii centrale a Elveției. Valoarea ajutorului reprezinta o treime din produsul intern brut (PIB) al Elveției, informeaza Reuters.

- UBS Group AG va prelua Credit Suisse Group AG, au anuntat duminica autoritatile elvetiene, iar tranzactia care va combina principalele banci elvetiene este menita sa previna extinderea crizei de incredere in finantele globale, transmite Reuters. Acordul include 100 miliarde de franci elvetieni (108…

- Aceasta solutie “nu este decisiva doar pentru Elvetia (…) ci pentru stabilitatea intregului sistem financiar” la nivel mondial, a subliniat Berset intr-o conferinta de presa in prezenta presedintilor celor doi giganti bancari, Colm Kelleher (UBS) si Axel Lehmann (Credit Suisse). Tranzactia se ridica…

- Prețul acțiunilor Credit Suisse s-a prabușit in ultimele zile, iar un imprumut de urgența acordat de banca centrala elvețiana nu a reșit sa calmeze neincrederea piețelor, scriu Financial Times și Reuters. UBS este in discuții pentru a prelua integral sau parțial Credit Suisse , consiliile de administrație…

- Banca Nationala a Elvetiei a raportat luni o pierdere de 132 de miliarde de franci elvetieni (143 de miliarde de dolari) pentru anul financiar 2022, citand cifre preliminare, aceasta fiind cea mai mare pierdere din istoria de 116 ani a bancii centrale si echivalenta cu aproximativ 18% din produsul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis luni pe Twitter, dupa o discutie telefonica cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca Ucraina asteapta sa primeasca in ianuarie prima transa din ajutorul de 18 miliarde de euro promis de UE acestei tari pentru a-i sustine finantele…