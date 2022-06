„Cred în România” – locul de întâlnire al oamenilor, ideilor și inițiativelor care fac cinste țării Asociația ”Cred in Romania” a lansat platforma cu același nume, parte a unui amplu demers de promovare a Romaniei, o mișcare apolitica, civica și culturala. Vorbim despre un demers de responsabilizare sociala, care iși propune sa readuca in atenția romanilor lucrurile bune, proiectele inspirate și ideile care fac cinste țarii. Mai mult, ”Cred in Romania” susține oamenii cu inițiativa, dorindu-și sa contribuie la schimbarea felului in care ne percepem țara și ne raportam la ea. Asociația „Cred in Romania” este fondata de un grup de tineri care au beneficiat de oportunitați de studiu și… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

