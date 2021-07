Stiri pe aceeasi tema

- Creatorul de jocuri video John Romero, cunoscut pentru „Wolfenstein 3D”, „Dangerous Dave”, „Hexen”, „Doom”, „Doom II” si „Quake”, este invitat la Comic Con Summer Limited Edition de la Bucuresti, ce va avea loc la finalul lunii august. Programator, designer si level designer autodidact, Romero…

- Filmul ”Mortal Kombat” este de azi in cinematografele din Romania. Scenariul, imaginat de Oren Uziel (Mortal Kombat: Legacy) și Dave Callaham (The Expendables), are in centru un barbat aparent inofensiv, care iși descopera potențialul de luptator odata ce este prins intr-o confruntare intre luptatorii…

- Sarmalele și covrigii sunt de neratat in Romania. Sunt recomandarile pe care UEFA le face pentru strainii care vin in Romania sa vada meciurile de la EURO. Oficialii au facut un ghid special cu atracțiile turistice și gastronomice pentru fiecare din orașele europene care vor gazdui partidele. Pentru…

- Peste 1.200 de persoane au fost vaccinate in doua zile la centrul drive-through din Deva, primul de acest tip din Romania. Sambata a fost deschis in parcarea unui centru comercial. De azi va funcționa un al doilea centru de vaccinare drive-through din țara, la Cluj Napoca. Va fi deschis dupa amiaza…

- Echipa U21 de Fotbal a Romaniei și-a aflat adversarelele de la Olimpiada de la Tokyo din aceasta vara. Din pacate fanii romani nu vor putea fi alaturi de tricolori, japonezii acceptand in tribune doar cetațenii care au reședința in Japonia. Romania va juca in grupa cu Noua Zeelanda, Coreea de Sud și…

- Nu poți pleca in tabara din cauza pandemiei, vine tabara la tine. Intr-o experiența noua, anul acesta se va organiza prima tabara de limba engleza și excursii educaționale prin Realitatea Virtuala. Lecțiile vor fi ținute de profesori nativi din Marea Britanie. In tabara vor putea veni virtual elevi…

- In 2019, Catalin Botezatu a fost operat in strainatate, mai exact in Turcia, dupa ce medicii i-au descoperit o tumora la nivelul colonului. Creatorul de moda este refacut complet. De curand, designerul a dezvaluit cum a aflat ca are cancer. Cum a aflat Catalin Botezatu ca are cancer. Medicii au crezut…