- REUȘITA… Proiectul lui Ionel Sandu, privind declararea lunii august ca fiind “Luna Diasporei Vasluiene”, a prins contur. Liberalii din Organizația Municipala Vaslui au dezbatut acest proiect și impreuna cu consilierii locali liberali au agreat o forma a hotararii pe care sa o susțina in Consiliul Local.…

- GREU!… Cei cinci pompieri curajoși din Barlad, trimiși in Grecia, au intrat in lupta cu flacarile, undeva in zona Veta, in sud-estul insulei Rodos. Plutonier Ionuț Cristinel Panainte (comandant de echipaj), plutonier adjutant Marian Manole, sergent major Florin Dumitriu, sergent major Denis Badea și…

- CREDINȚA PURA… Cu binecuvantarea PS IGNATIE, Episcopul Hușilor, prima tabara pentru acest an din cadrul Programului eparhial de tabere rurale pentru copii și tineri ”Copilarie și credința” s-a derulat in perioada 02-05 iulie a.c., in comuna Zorleni. Au participat 155 de copii. «Proiectul eparhial de…

- CAM PUȚINTEL!… Proiectul privind aprobarea Programului și Devizului Estimativ ale activitaților cultural-artistice si sportive din lunile iulie și august a.c. va fi dezbatut pe 29 iunie, anul acesta, la CLM, ședința ordinara. Iata ce activitați au prevazut aleșii locali pentru o vara „fierbinte” cum…

- Sezonul 19 „Te cunosc de undeva!“ se apropie de momentul in care se va afla ce echipa iși va adjudeca trofeul și premiul de 15.000 de euro. Iar in cadrul celei mai noi gale va avea loc un duel de senzație la care s-au calificat 6 concurenți. Cristina Stroe, Damian Draghici, CRBL, Radu Țibulca, WRS […]…

- EXPOZIȚIE ANIVERSARA… Pictorii din Barlad au acceptat și anul acesta, provocarea de a-și etala operele de arta in cadrul expoziției aniversare „Anuala artiștilor plastici barladeni”, al carei vernisaj, a avut loc la Galeria de Arta „N.N. Tonitza”. Expoziția de pictura din acest an, prezinta publicului…

- CHIN ȘI SUFERINȚA… O adolescenta de 17 ani a trecut prin momente cumplite dupa ce, timp de trei saptamani, a umblat pe la mai mulți medici, care nu au reușit sa descopere afecțiunea de care sufera. Andrada Ișfan avea dureri abdominale și stari de rau iar, intr-un final, a fost diagnosticata cu apendicita…

- CALCULATOARE… Proiectul „Dam Click pe Romania” ajunge anul acesta, in prima parte a editiei, la un ONG si sapte scoli din judetul Vaslui. Este vorba despre Asociatia „Viitorul Copiilor Huseni„, Seminarul Teologic „Sf. Ioan Gura de Aur”, Centrul Scolar de Educatie Incluziva (CSEI) „Elisabeta Polihroniade”,…