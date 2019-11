Creatii de George Enescu vor fi interpretate, in premiera, de violonistul Sherban Lupu, de Ziua Nationala a Romaniei, la Casa Artelor "Dinu Lipatti", unde va mai avea loc un recital de lied romanesc si se vor desfasura ateliere de creatie cu teme traditional romanesti. Violonistul Sherban Lupu, intors de curand din strainatate, a acceptat invitatia Casei Lipatti de a sustine, in premiera, un recital extraordinar. In program au fost incluse doua creatii enesciene ce vor fi interpretate in premiera - "Regrets", in premiera mondiala, si "Impresii in stil romanesc", in prima auditie in Romania, potrivit…