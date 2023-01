Ansamblul muzeal care are in centrul sau faimoasa Bojdeuca a lui Ion Creanga se va redeschide la vara. Lucrarile de restaurare incepute cu un an in urma se vor incheia in iulie. Pana acum nu s-au ivit probleme care sa impuna decalarea lucrarilor, ne-a spus Gheorghe Baean, directorul tehnic al Iasicon, firma care se ocupa de reabilitarea complexului. "Ziarul de Iasi" a relatat despre acest proiect, inclus in seria celor propuse de CJ Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Iasi pentru obtinerea finantarii europene „la pachet" cu proiecte din Republica Moldova. Uniunea Europeana plateste…