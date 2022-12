Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului lanseaza, astazi, o campanie nationala de informare si educare cu privire la importanta colectarii separate a deseurilor. Intitulata „Reciclam in Romania", campania este prima pe aceasta tema derulata de o autoritate publica si finantata din Fondul pentru Mediu. Ea isi propune sa…

- Duetul Irina Rimes și The Motans a revenit. Dupa ce au rupt topurile cu piesa „Poem”, artiștii basarabeni au venit cu piesa „Gata de Zbor, atat muzica cat și versurile aparținand celor doi. Lansat acum circa o ora, clipul a adunat deja 15 mii de vizualizari și peste 2 mii de like-uri. Videoclipul a…

- O cunoști din backing vocal-ul unora dintre cele mai de succes talent-show-uri din Romania, te-ai intalnit cu ea pe Tik Tok, in fiecare saptamana. Acum, Aquene, una dintre cele mai frumoase artiste ale show-biz-ului romanesc, lanseaza single-ul „Frunza verde”. Compus de catre AQUENE alaturi de Midas…

- Jon Brian, artistul cunoscut pentru piesele, “Asta-i dragostea”, “Trandafiri” sau “Ramas bun”, dar si pentru piesa “Somebody to love” lanseaza videoclipul piesei “Punta Cana”. Single-ul este o colaborare cu Jessica D, cei doi msi lucrand si la piesa “Puterea dragostei”. Totodata Jessica D este vocea…

- Anda Adam invața limba turca și are incredere in potențialul artiștilor de la noi “Noi, artiștii din Romania, avem inca super potențial și pentru industria muzicala internaționala…” Dupa ce a scos un super feat cu Xonia la piesa “Diamond Girl”, Anda Adam și-a propus sa “rupa” din nou topurile muzicale…

- Dupa ce a surprins publicul cu melodia de debut, "Te-am asteptat sa vii", acum un an, tanara artista de la Iasi, Teodora Rusu, lanseaza in aceasta toamna noua piesa, „Aripi de Iubire". Din spusele artistei, spre deosebire de piesa de debut, in „Aripi de Iubire" se simte un pic mai in "stihia ei muzicala",…

- Sickotoy, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați producatori muzicali din Romania, lanseaza single-ul „2 high 2 care”, piesa ce a luat naștere in camp-ul internațional organizat vara aceasta, in Ibiza, de catre Global Publishing. Sickotoy este cunoscut pentru sound-ul dance și pentru energia pe…

- „Disrobed” este single-ul care marcheaza debutul trupei sub un nou nume. Piesa imbina elemente din diferite stiluri ale genului metal, precum alternative sau progressive, și propune publicului un mesaj profund, constituindu-se ca o reflecție a conștiinței omului asupra propriei condiții ce este supusa…