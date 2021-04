„Crazy Easter” – campania Huawei dedicată laptopurilor MateBook Seria D Huawei Consumer Business Group (BG) da startul, astazi, unei campanii de reduceri dedicata celor care iși doresc sa achiziționeze un laptop in aceasta perioada. Astfel, cele mai populare notebook-uri lansate de companie, seria D, vor fi disponibile, pana pe 30 Aprilie, la cele mai bune prețuri de pana acum in rețelele partenerilor de retail ale Huawei. Cele mai recente lansate modele, HUAWEI MateBook D14 și HUAWEI MateBook D15, echipate cu noile procesoare Intel® Core™ din generațiile a 10-a și a 11-a, cat și cele lansate anul trecut, echipate cu procesoare AMD, vor beneficia de o reducere de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

