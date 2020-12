Stiri pe aceeasi tema

- De cateva zile, strazile din sectorul 1 arata asa cum le vedeti. La fiecare colt de strada zac abandonate resturi de materiale de constructii, mobilier vechi, dar si deseuri menajere. Acest tip de gunoi se cheama deseuri necontrolate. Ele sunt lucruri prea masive pentru a fi transportate de cetateni…

- Reprezentanții AUR, o formațiune electorala care participa la alegerile parlamentare care au loc peste cateva zile, au organizat un marș la Alba Iulia. Deși orașul este in carantina din cauza epidemiei de COVID, cateva sute de persoane, potrivit estimarilor de la fața locului, au reușit sa se adune…

- Sute de apartamente din zeci de blocuri din centrul Capitalei sunt in continuare fara apa, din cauza unei țeve avariate la intersecția strazilor Albișoara și V. Alecsandri. Incidentul a avut loc in dimineața zilei de ieri, in jurul orei 10:00.

- Justiția ieșeana sta pe un butoi de pulbere! Grefierii par a fi aproape de un nou protest de amploare. Reprezentanții sindicatului spun ca, in ultimul an, grefierii de la Judecatoria Iași au fost supuși unor presiuni enorme. „Colectivul de grefieri al Judecatoriei Iași a inceput anul 2020 sub o conducere…

- Un crater imens s-a format la o margine de strada din Capitala. Groapa de cativa metri adancime de pe strada Aleco Russo, care leaga sectoarele Rascani si Ciocana, prezinta pericol atat pentru trecatori, cat si pentru masini.

- O femeia din Cluj-Napoca a plecat la cumparaturi, dar nu s-a mai intors acasa. Polițiștii au depistat-o fara masca de protecție pe strada, duminica dimineața, iar intre ea și forțele de ordine s-a iscat un conflict, scrie site-ul local ochiulclujean.ro.Incidentul a fost filmat de un locatar dintr-un…

- Reprezentantii sectorului HORECA sustin ca nu exista nici o statistica care sa demonstreze ca industria Horeca este cauza principala a cresterilor cazurilor de COVID-19.