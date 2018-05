Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 14 kilometri de rețele de gaz au fost inlocuiti in Caras-Severin, in 2017, in urma unei investitii de 3 milioane de lei, dupa cum ne informeaza distribuitorul de gaz ce opereaza in judetul nostru. Anul trecut, acesta ar fi investit 450 de milioane de lei in retelele de gaze naturale…

- Pana in aceasta seara, la ora 20:00, este in vigoare si o atentionare COD GALBEN de inundatii emisa de hidrologi pentru rauri din 22 de judete. Avertizarea vizeaza raurile din bazinele hidrografice: Tur – bazin inferior, Lapus – bazin inferior (judetele Maramures si Satu Mare), Ier (judetele Satu Mare…

- Pentru 2018, Delgaz Grid si-a propus sa investeasca peste 494 milioane de lei, destinati in cea mai mare parte modernizarii retelelor de distributie a gazelor naturale si energiei electrice. Totodata, Delgaz Grid va continua sa deruleze campanii de informare a populatiei privind utilizarea corecta si…

- Aproximativ 5.000 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI), cu 2.300 de mijloace, sunt pregatiti sa intervina, in conditiile atentionarilor aflate in vigoare – cod galben pentru ploi, lapovita si ninsoare, intensificari ale vantului si racire accentuata in aproape toate zonele tari si atentionare…

- NEWS ALERT Vine frigul peste Cluj. Temperaturi de pana la minus 22 de grade Un val de frig va cuprinde treptat toata tara, incepand din noaptea de sambata spre duminica, iar capitala si 27 de judete din Moldova, o parte a Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea se vor afla sub cod portocaliu de…

- Un val de frig va cuprinde treptat toata tara, incepand din noaptea de sambata spre duminica, iar Capitala si 27 de judete din Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea se vor afla sub Cod portocaliu de ger, in timp ce 13 judete vor fi sub Cod galben, informeaza AGERPRES . Potrivit…

- Se circula in conditii de iarna pe mai multe sosele din nord si de la munte Foto: Politia Romana Se circula în conditii de iarna pe mai multe sosele din nord si din zona montana, informeaza Centrul Infotrafic al Politiei Române. Compania de Drumuri a actionat cu peste opt sute…