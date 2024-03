Craiovenii plătesc mai mult pentru căldura din ianuarie față de luna decembrie Facturile pentru caldura au inregistrat creșteri semnificative in luna ianuarie. Mulți locatari din Craiova se confrunta acum cu dificultați in achitarea acestora. Cresterea prețului la gigacalorie s-a resimțit in facturile la caldura. Craiovenii care locuiesc la bloc au platit cu 100- 200 de lei mai mult pentru caldura din luna ianuarie 2024, fața de luna decembrie 2023. Faptul ca Termo Urban a crescut pretul caldurii furnizate populației a dus la cresterea costului intreținerii populației. Facturile la caldura pentru luna ianuarie au adus cu ele șocuri financiare pentru unii dintre craioveni… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

