Craiovenii, cu un ochi la tobogan, cu altul la containere La 10 zile de la montarea primelor containere supraterane, destinate deseurilor reciclabile, in Craiova, cetatenii au pareri impartite. Unii spun ca sunt binevenite, altii spun ca vor duce dorul toboganelor sau ca este dificil sa tina in locuinta mai multi recipienti pentru colectare selectiva, apoi sa „plimbi” gunoiul cu liftul. Sunt voci care ridica si problema locurilor de parcare care sunt „inghitite” de platformele destinate containerelor. La randul sau, operatorul de Salubritate, SC Iridex Group Salubrizare spune ca a golit primele containere supraterane si mai are de montat cateva sute… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

