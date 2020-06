Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, saptamana trecuta, extradarea in SUA a unui craiovean de 50 de ani. Acesta este cercetat de autoritațile din Statele Unite pentru trafic de migranți. Barbatul a fost judecat intr-un dosar asemanator, instrumentat de procurorii DIICOT. In iulie 2015 a fost achitat, alaturi de alți cinci inculpați. Polițiștii doljeni au anunțat, saptamana trecuta, incarcerarea unui craiovean de 50 de ani, pus sub acuzare intr-un dosar instrumentat de autoritațile din SUA. ”Politisti din cadrul Serviciului Investigații Criminale Dolj au pus in executare un mandat…