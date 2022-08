Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron a indemnat marti, 23 august, comunitatea internationala sa nu manifeste ”nicio slabiciune, niciun spirit de compromis” fata de Rusia, in timp ce razboiul din Ucraina va intra miercuri in a saptea luna, informeaza AFP cu referire la Agerpres . „Nu putem (…) avea…

- Suntem in ziua cu numarul 173 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski pledeaza pentru noi sancțiuni impotriva Rusiei, in timp ce un total de 42 de țari au cerut regimului de la Kremlin sa retraga imediat forțele militare din jurul centralei nucleare…

- Uniunea Europeana condamna „violarea iresponsabila” a regulilor de securitate nucleara de catre Rusia cu activitati militare desfasurate in jurul centralei ucrainene de la Zaporojie, a declarat sambata seful diplomatiei europene Josep Borrell, citat de France Presse. „UE condamna activitatile militare…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a vorbit luni, prin telefon, cu omologul sau din Ucraina, Volodimir Zelenski, liderul francez condamnand atacurile Rusiei si reafirmand sustinerea pentru natiunea ucraineana, inclusiv pentru reconstructia post-conflict. „La cateva zile dupa un nou masacru comis…

- Declarațiile facute de premierul ungar Viktor Orban in Romania și reacția UDMR in acest sens nu vor ramane așa. Dupa declarațiile facute vineri de Klaus Iohannis, liderul UDMR Kelemen Hunor vorbește despre criza din coaliția de guvernare. Kelemen Hunor susține ca premierul Ungariei, Viktor Orban, nu…

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a afirmat, vineri, pentru Agerpres , ca nu este cazul sa se discute despre o criza in coalitia de guvernare, pentru ca Uniunea si-a indeplinit pana in prezent toate obligatiile asumate alaturi de parteneri, adaugand ca premierul Ungariei, Viktor Orban,…

- Numarul atacurilor teroriste este in scadere, dar fenomenul ramane un pericol real pentru Uniunea Europeana, mai ales din cauza razboiului din Ucraina si a unei intensificari a propagandei in timpul pandemiei, a indicat miercuri Europol, intr-un raport anual prezentat la sediul din Haga, informeaza…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a spus miercuri liderilor statelor NATO ca tara sa are nevoie de mai multe arme si de bani, circa 5 miliarde de dolari pe luna, pentru a se apara in fata agresiunii Rusiei, el sustinand ca ambitiile Moscovei nu se opresc la Ucraina, transmit agentiile Reuters…