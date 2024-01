Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Adrian Nastase a declarat, marti, ca, in contextul alegerilor simultane, pentru presedinte si Parlament, ar trebui sa se demareze o revizuire a Constitutiei, pe mandatul presedintelui, si in loc sa fie un mandat de 5 ani, sa facem un mandat de 4 ani. El a precizat ca acest lucru se poate…

- Americanii au celebrat cu fast ceremonia de deschidere a marelui premiu de Formula 1, organizat in Las Vegas. Este prima cursa de Formula 1 organizata in metropola din statul Nevada dupa o pauza de 40 de ani. Marele Premiu al Las Vegas e programat duminica, 19 noiembrie, de la ora 18:00, live pe GSP.ro…

- Sir George Iacobescu este singurul roman a fost onorat cu nobilul titlu al Regatului Unit al Marii Britanii. Inginerul de origine romana (77 de ani) este socotit unul din geniile care au contribuit la consolidarea imperiului financiar londonez. Comandor al Ordinului Imperiului Britanic, titlu conferit…

- Statele Unite ale Americii au impus joi, 2 noiembrie 2023, un nou pachet de sancțiuni Rusiei, din cauza razboiului din Ucraina. Masurile luate de americani vizeaza și industria energetica și capacitatea liderului de la Kremlin de a se extinde pe piața globala, potrivit agenției de presa Reuters. Rusia,…

- Pilotul olandez Max Verstappen s-a impus duminica seara in Marele Premiu al Mexicului la Formula 1, stabilind un nou record in Campionatul Mondial, informeaza news.ro.Chiar daca Charles Leclerc a pornit din pole-position, a pierdut rapid prima poziție in detrimentul olandezului, așa cum s-a intamplat…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a susținut, miercuri, un discurs la Casa Alba și a subliniat jurnaliștilor prezenți ca nu a cerut Israelului sa amane invazia terestra din Gaza. „I-am transmis ca trebuie sa scoatem oamenii in siguranța (…) Este decizia lui”, informeaza AFP, conform…

- Formula 1 a trecut de Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii. Cursa a fost caștigata de Max Verstappen, olandezul ajungand la 50 de victorii de etapa in toata cariera. In 2023 are 15 curse caștigate din 18.