Craciunul este cea mai vesela, mai iubita si mai asteptata dintre toate sarbatorile populare si crestinesti ale romanilor. Aceasta sarbatoare este insotita, an de an, de multe traditii si obiceiuri. In ziua de 25 decembrie crestinii sarbatoresc Nasterea Mantuitorului Iisus Hristos. Povestea nasterii lui Iisus si a lui Mos Craciun La ceas de seara, Fecioara Maria si sotul ei Iosif au ajuns in Bethleem. Simtind ca i-a venit sorocul sa nasca, Maria i-a spus lui Iosif ca trebuie sa se opreasca si cei doi au batut la o poarta, cea a lui Mos Ajun, cerandu-i gazduire. Mos Ajun i-a trimis la fratele sau…