Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Viorica Vasilica Dancila a scris, in Ajun de Craciun, un mesaj pe Facebook, la care a atașat doua fotografii langa brad. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Mesajele de Craciun demonstreaza insemnatatea celor din jur pentru noi. Iata cateva urari creștine pe care sa le trimiți apropiaților!Mesaje de Craciun pentru familie„Craciunul este timpul pentru daruire. De aceea, dragul meu, astazi iți ofer dragostea, afecțiunea, atenția și aprecierea mea. Mulțumesc…

- De Craciun 2022 trimite mesaje și felicitari personalizate celor pe care nu-i poți avea aproape fizic. Ți-am pregatit urari cu ”Craciun fericit” și ”Sarbatori fericite”, pe care le poți trimite prin SMS, pe Facebook, Messenger, Instagram. Alege un mesaj simpatic sau o felicitare vesela pentru a le arata…

- Alina Bunghez Decembrie. Luna bucuriei Nașterii Domnului, a iubirii și a daruirii. Iar pentru copii in special, Sarbatorile de Iarna reprezinta cu siguranța cea mai așteptata perioada din an. La Comarnic, tot ei, copiii, sunt in centrul atenției in luna decembrie, iar fauritorii de fapte bune sunt reprezentanții…

- Craciunul este despre prajituri cu aroma de scorțișoara, cozonaci și cadouri. Dar este, mai ales, despre bucuria copiilor care descopera jucariile aduse de Mos Craciun și lasate sub brad.Dupa cum este de așteptat, copiii sunt mai entuziasmați despre aceasta perioada decat adulții. Cei mici…

- Mai sunt doua zile pana cand prichindeii si familiile din Pietris vor intra in posesia tuturor cadourilor. Sania lui Mos Craciun de la Ziarul de Iasi s-a umplut cu daruri, pentru a aduce un zambet inaintea Sarbatorilor de iarna. Maine vom anunta ultimii donatori care au sprijinit campania noastra si…

- La Targu Mures, Mos Craciun a lasat deoparte sania trasa de reni si a trecut la motocicleta. Imbracati in hainele Mosului, mai multi motociclisti au devenit ajutoarele lui de nadejde. Au adunat cadouri de la cei mai instariti si le-au oferit copiilor nevoiasi.Chiar daca nu au venit cu desaga plina,…

- Targul de Craciun din București se va deschide pe 20 noiembrie și va avea loc in Piața Constituției anul acesta, potrivit anunțului facut de Nicușor Dan, primarul general al Capitalei. Se vor construi peste 70 de casuțe din lemn in Piața Constituției, iar vizitatorii pot alege cadouri, precum obiecte…