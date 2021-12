Crăciun cu inundații, zeci de localități afectate: drumuri distruse pe ape. O persoană izolată, salvată de pompieri In comuna Sohodol, județul Alba, puhoaiele au distrus un drum comunal. Accesul in localitate se mai poate face doar dinspre comuna Roșia Montana."A fost rupt un drum comunal, drumul 90, de la o viitura puternica. S-a facut accesul pentru 20 de familii aflate dupa drumul rupt", a spus prefectul județului Alba, Nicolae Albu.ISU Alba a transmis un mesaj RO-Alert pentru localnici.Pericolul de inundații se menține și in județul Bihor, unde raul Crișul Pietros atinge cote maxime. Pompierii au salvat o persoana izolata la stația de epurare din localitatea Ioaniș. "Pompierii au intervenit pentru salvarea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

