Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare COD :GALBEN pentru județul Timiș. Data emiterii : 25-12-2022 Valabil de la : 25-12-2022 ora 17:15 pana la : 25-12-2022 ora 20:00 In zona : Județul Timis: Recaș, Giarmata, Ghiroda, Moșnița Noua, Topolovațu Mare, Chevereșu Mare, Remetea Mare,…

- COD GALBEN de ceața in zonele joase ale județului Dambovița, vremea se pastreaza innorata in cea mai mare parte a țarii, a munte, pe creste, vor fi precipitații mixte, in sudul și estul țarii vor fi precipitații sub forma de ploaie. Pana la ora 10:00, se va semnala : local ceața, care determina reducerea…

- Avertisment ANM de ultima ora! Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța un nou cod galben de ceața. Șapte județe din Romania sunt atenționate de meteorologi. Zonele afectate intra sub atenționare, in aceasta dimineața, in intervalul orar 9:00 - 11:00. Care sunt județele vizate.

- COD GALBEN de CEAȚA in peste 20 de localitați din județul Alba: Pericol de GHEȚUȘ și vizibilitate sub 200 m și izolat sub 50 m COD GALBEN de CEAȚA in peste 20 de localitați din județul Alba: Pericol de GHEȚUȘ și vizibilitate sub 200 m și izolat sub 50 m ANM a publicat vineri dimineața o avertizare meteo…

- Apa e intrerupta azi din cauza avariilor pe strazile Bulevardul Constantin Diaconovici Loga, Gheorghe Andrașiu, Luminița Boțoc, din Timișoara, precum și in Ghiroda, Moșnița Noua, Remetea Mare, Bogda, Charlottenburg și Sintar, pana la ora 15. De asemenea, pana la ora 14, la Sacoșu Turcesc presiunea apei…

- ANM: COD GALBEN de ceața in județul Alba, pana la ora 10.00: Vizibilitate sub 200 m și izolat sub 50 m. Localitațile vizate ANM a publicat o avertizare meteo de tip COD GALBEN de ceața in județul Alba, valabil in data de 17 octombrie 2022, pana la ora 10.00. Potrivit meteorologilor se vor semnala ceața…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de ceata, duminica dimineata, pe mai multe drumuri din judetele Cluj, Bistrita-Nasaud și Salaj. In aceste zone, meteorologii au emis atentionari nowcasting Cod galben de ceata care reduce vizibilitatea sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri.Centrul Infotrafic…

- Potrivit ANM, pana la ora 10:00, in in zona mentionata va fi ceata, care va determina reducerea vizibilitatii sub 200 de metri si, izolat, sub 50 de metri.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.