Cozi pe mai mulţi kilometri formate de TIR-urile care tranzitează PTF Giurgiu-Ruse Autotrenurile care tranziteaza PTF Giurgiu- Ruse formeaza, joi, cozi care se intind pe mai multi kilometri atat la iesirea, cat si la intrarea in Romania, timpul de asteptare fiind de pana la o suta de minute, informeaza un comunicat al ITPF Giurgiu.



"Pe teritoriul Bulgariei, la punctul bulgar de incasare a taxei de pod si cantar s-a format o coloana de aproximativ sapte kilometri, controlul se efectueaza pe sase artere destinate autovehiculelor de transport marfa, cu sapte politisti de frontiera, dar, in ultimele 24 de ore, s-au prezentat la intrarea in tara foarte multe mijloace… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Suprafața Romaniei s-a marit pe data de 3 februrie 2009. Ce arata datele actualizate de catre Agenția Național de Cadastru și Publicitate Imobiliara și care sunt premierele pe care romanii ar trebui sa le sarbatoreasca an de an la data specificata? Romania și-a marit suprafața cu 9.700 de kilometri…

- "Ceea ce au trait in ultimele doua luni toți cetațenii UE, s-a intamplat in cazul cetațenilor Romaniei, Bulgariei și Croației in ultmii 12, 13 ani", a spus Dragos Tudorache, in materialul pentru Euronews. Romania și Bulgaria s-au alaturat Uniunii Europene in 2007, insa ingrijorarea privind…

- Uniunea Europeana are nevoie de un nou moment Schuman, iar testul concret al acestei posibilitati va fi cadrul financiar multianual al UE pentru perioada 2021 - 2027. Pe de alta parte, solidaritatea la nivel european presupune si finalizarea integrarii in anumite mecanisme, precum spatiul Schengen…

- Un cutremur cu magnitudinea 2.5 a fost inregistrat, in Romania, judetul Bihor, la ora 02:28:43 ora locala a Romaniei , la adancimea de 5 km. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului epicentrul a fost localizat la coordonatele Lat 46.6309deg;N Long 22.1257deg;E.Cutremurul…

- Regiunea Ileia de pe coasta de vest a Greciei este regiunea cea mai specializata in agricultura, silvicultura si pescuit din Uniunea Europeana, in conditiile in care in anul 2017 o cota de 24,3% din valoarea adaugata bruta creata in Ileia a venit din cultivarea porumbului, tomatelor si altor fructe…

- National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anunțat ca un cutremur cu magnitudinea 3,2 s-a produs miercuri dimineata, la ora locala 6:16, in zona seismica Vrancea.Seismul produs in zona Vrancea a avut loc la o adancime de 70 de kilometri.Cutremurul s-a produs la 73 de kilometri…

- In prima zi de izolare totala, exista inca multi romani care nu inteleg cat de importanta e aceasta masura. La controlul efectuat de strazi, politistii au descoperit cetațeni care si-au motivat iesirea din casa in cele mai bizare moduri. Un tanar de 19 ani a mers pe strada cu pestisorul din acvariu…

- UEFA a anunțat, luni, noile date de desfașurare ale meciurilor Euro 2020, competiție care se va numi la fel, dar care ar trebui sa aiba loc în 2021. Competiția europeana a fost amânata din cauza pandemiei de coronavirus care a lovit omenirea în aceasta perioada. Așa cum era…