- Atenționari CNAIR pentru șoferii care circula in zonele in care a nins: mașinile trebuie echipate corespunzator Atenționari CNAIR pentru șoferi: Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) atenționeaza ca ca este obligatoriu ca vehiculele care tranziteaza zonele inalte, unde…

- Articolul Cine nu echipeaza mașinile cu anvelope de iarna risca amenzi usturatoare se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Șoferii trebuie sa fie pregatiți inca de pe acum sa circule in siguranța pe șoselele acoperite de polei sau zapada. Cei care nu echipeaza mașinile cu anvelope de iarna se pot…

- Legea 280/2023 a intrat ieri in vigoare, astfel ca șoferii vor trebui sa aiba și mai multa grija unde parcheaza daca nu vor sa se aleaga cu amenzi uriașe.Noua lege prevede amenzi usturatoare, de pana in 10.000 de lei, pentru cei care iși lasa mașina pe locurile destinate femeilor insarcinate.Astfel,…

- De la inceputul anului, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulația pe Drumurile Publice au organizat peste 2.000 de activitați de prevenire și ceva mai mult de 400 de misiuni, se arata intr-un comunicat trimis de Primaria Botoșani.

- Toți șoferii sunt vizați! In țara noastra legislația ii obliga pe șoferi sa aiba aceste obiecte in mașina, iar cei care nu se conformeaza pot risca sancțiuni de peste 700 de lei. Polițiștii verifica la sange aceste obiecte. Ordinul 987/2007, dat de Ministerul Sanatații prevede ca șoferii sa dețina...Citește…

- Soferii care nu platesc in Bucuresti tariful de parcare de 5 lei/ora si nici amenda de 200 de lei, in termen de 15 zile, risca sa primeasca amenzi de pana la 2.500 de lei. Un proiect de hotarare in acest sens va fi dezbatut in sedinta de joi a Consiliului General al Capitalei. Proiectul modifica […]…

- Autoritațile anunța modificari importante ale legislației rutiere. Legea se inasprește crunt pentru o anumita categorie de șoferi. Se confisca masinile in Romania daca șoferii sunt prinși cu ceva in autoturism. Cine sunt soferii care risca sa ramana pietoni. O anumita categorie de șoferi ar putea ramane…

- Soferii romani care iși monteaza pe masina alarme risca amenzi de pana la 3.000 de lei, daca nu respecta reglementarile din Codul rutier. Legislația actuala prevede ca pot sa fie instalate doar sisteme sonore antifurt care respecta regulile cu privire la nivelul sonor și durata sunetului emis. In practica,…