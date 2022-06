Pentru mulți, covrigii constituie o gustare consistenta și delicioasa, insa pentru alții nu sunt altceva decat niște bombe calorice. Trebuie sa știi daca ii consumi rar, ci nu zi de zi, nu iți pune deloc in pericol silueta. Cea mai buna varianta este sa consumam covrigi facuți chiar in casa, ei fiind mult mai sanatoși și ii puteam adapta la propriul gust. Astazi va prezint rețeta de covrigi cu cașcaval facuți in casa. Sunt extrem de delicioși și se fac rapid. Iata cum se prepara.