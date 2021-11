Stiri pe aceeasi tema

- Cifra de afaceri a firmelor de pompe funebre va depasi jumatate de miliard de lei in acest an, pe fondul cresterii numarului persoanelor decedate si ca urmare a scumpirii semnificative a serviciilor de acest gen, se mentioneaza intr-o analiza a firmei de consultanta Frames, data publicitatii luni si…

- Cresterea mortalitatii a dus la o marire a cifrei de afaceri la firmele de pompe funebre in 2021. Dupa cresterea deceselor, oamenii obisnuiti nu vorbesc despre mortalitate. Cifra de afaceri a firmelor de pompe funebre va depasi jumatate de miliard de lei in acest an, pe fondul cresterii numarului persoanelor…

- "Anul acesta, business-ul de profil va trece de 500 de milioane de lei, pe fondul cresterii numarului persoanelor decedate si urmare a scumpirii semnificative a serviciilor de pompe funebre. Potrivit datelor financiare, comunicate de companii la Ministerul Finantelor, profitul business-ului de pompe…

- Cifra de afaceri a firmelor de pompe funebre va depasi jumatate de miliard de lei in acest an, pe fondul cresterii numarului persoanelor decedate si ca urmare a scumpirii semnificative a serviciilor de acest gen, se mentioneaza intr-o analiza a Frames data luni publicitatii. In 2020, Romania a inregistrat…

- Afacerile firmelor de pompe funebre ar putea trece, in acest an, de granița de jumatate de miliard de lei, un nivel fara precedent in Romania. Pandemia COVID a facut ca investițiile in acest sector sa creasca semnificativ, iar numarul firmelor de profil sa explodeze, arata o analiza Frames, realizata…

- Afacerile firmelor de pompe funebre ar putea trece, in acest an, de granița de jumatate de miliard de lei, un nivel fara precedent in Romania. Pandemia COVID a facut ca investițiile in acest sector sa creasca semnificativ, iar numarul firmelor de profil sa explodeze, arata o analiza Frames, realizata…

- Ponderea profitului din cifra de afaceri s-a mentinut constanta, profitul din exploatare reprezentand 8% din cifra totala de afaceri la companiile analizate in cercetare, confirma Topul National al Firmelor 2021, realizat de Camera e Comert si Industrie a Romaniei (CCIR). Potrivit unui comunicat…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a crescut, in primele opt luni din 2021, cu 44,8%, comparativ cu perioada similara din 2020, la 3.612 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), arata Agerpres. Cele 3.612 de societati…