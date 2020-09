“Covidioți și Covinteli” FUMIGENE DE WEEKEND (155) FUMIGENE DE WEEKEND (155) Circula o compilație de citate din “genialii” sanatații romanești: "Lipsa simptomelor reprezinta unul dintre simptome" (Raed). “Asimptomaticii vor sta in spital pana vor disparea simptomele“ (Nelu). Sa fie “conspiraționism”? La cata zapaceala, lipsa de coerența și declarații contradictorii asistam, par cat se poate de plauzibile și nu mai mira pe nimeni STOP Pe masura ce trece timpul, lucrurile se complica, in loc sa se clarifice. Pentru ca unii sesizeaza oportunitați. De afaceri, de imagine, de bagat in seama, de aflat in treaba... STOP Așa… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unei scrisori deschise a FIHR adresata premierului Ludovic Orban, industria HoReCa a ajuns la capatul puterilor, operatorii nu vad posibilitati de iesire din acest cosmar, iar angajatii sunt macinati de temeri, nelinisti privind locul lor de munca. „Industria ospitalitatii a iesit…

- Restaurantele si barurile din toata tara, inchise in semn de protest Restaurantele din toata țara vor fi închise astazi, între 17:00 și 18:00, în semn de protest, fața de lipsa de masuri susținere a autoritaților fata de industria ospitalitații. Proprietarii de localuri…

- Primarul general al Capitalei Gabriela Firea a afirmat ca Guvernul nu respecta copiii din Romania, iar acea alocare de 23 de lei in plus la alocatie nu acopera nici scumpirile la fructe si legume care au avut loc in aceasta perioada. Ea a precizat ca PSD nu poate fi de acord cu abordare alocarii unui…

- Tudor Ciuhodaru a postat un mesaj in acest sens pe pagina sa de Facebook. La ce varsta se infecteaza cel mai usor cu coronavirus copiii. Studiul care da peste cap ce se stia pana acum despre COVID-19 "Propun un Program Național de Testare Extinsa Gratuita de care sa beneficieze toți…

- Europarlamentarul Maria Grapini reacționeaza dur dupa ce Legea carantinarii a fost votata. Grapini spune ca autoritațile din Romania oamenii cu adevarat bolnavi, pentru a le acorda ingrijire doar celor care sufera de coronavirus. Grapini critica decizia ca și asimptomaticii sa fie votați.Citește…

- "Romania trece printr-o situație dificila iar pastrarea locurilor de munca trebuie sa fie o prioritate. Lipsa unei reacții coerente și a unor masuri sustenabile, inclusiv utilizarea resurselor europene precum Fondul European de Ajustare la Globalizare (eligibil in context COVID-19 datorita raportului…

- Traian Basescu a declarat, miercuri, al Romania TV, ca ar fi fost bine ca primarul general Gabriela Firea sa-și duca la bun sfarșit testarea bucureștenilor pentru a afla cum a circulat virusul in Capitala."Nu ma puteți suspecta ca o plac pe Gabriela Firea, dar ce a facut in București, a fost…

- Din cauza lipsei de forța de munca, in contextul pandemiei de coronavirus, fermierii britanici vor sa introduca pe campuri roboți care lucreze in locul sezonierilor din Romania și din alte țari din Europa de est, informeaza Bloomerang. Un consortiu, care este sprijinit de furnizorii de produse alimentare…