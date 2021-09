Stiri pe aceeasi tema

- Un medic african a venit in Europa pentru a-si striga disperarea. Aflat in Italia, John Nkengasong, medicul implicat in combaterea virusurilor din Africa Centrala, a cerut ajutorul Europei: „Avem nevoie de 1,8 miliarde de doze si mai multa solidaritate din partea lumii occidentale”. „Tarile in curs…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, marți, ca 70% dintre adulții europeni sunt in prezent complet vaccinați impotriva Covid-19. Asta inseamna ca, la nivelul Uniunii Europene, peste 250 de milioane de adulți au fost imunizați cu schema completa. „Vreau sa le mulțumesc oamenilor…

- Numarul imbolnavirilor cu Covid-19 a crescut in Europa pentru a cincea saptamana consecutiv, dar numarul de spitalizari ramane stabil, potrivit noilor date publicate de Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC).

- Tinerii NEVACCINAȚI, principalii loviți de varianta Delta coronavirus„Trebuie sa ne uitam la faptul ca nu am reușit sa ajungem la un prag de imunizare colectiva de peste 70-80% a populației. Acest lucru determina o populație vulnerabila la imbolnavire și aceasta varianta Delta este mult mai transmisibila,…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunța ca Uniunea Europeana și-a atins obiectivul de a vaccina 70% din populația adulta cu cel puțin o doza. Romania se situeaza, la mare distanța de restul țarilor, cu o rata de vaccinare de doar 31%. Ursula von der Leyen precizeaza, intr-o declarație…

- Doua sute de milioane de europeni sunt complet vaccinati contra Covid-19, adica peste jumatate din populatia adulta, a anuntat joi Comisia Europeana care a fixat un obiectiv de 70% dintre adulti vaccinati in aceasta vara, noteaza Le Figaro, citata de Rador. „Pana astazi, sunt 200 de milioane de persoane…

- Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) prognozeaza o crestere puternica a numarului de imbolnaviri de COVID-19 in saptamanile urmatoare, urmand sa se ajunga la aproape cinci ori mai multe cazuri noi pana la 1 august din cauza variantei Delta a coronavirusului SARS-CoV-2, care…