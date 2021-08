Deficitul global de cipuri si cresterea numarului de cazuri noi de infectare cu Covid-19 afecteaza perspectivele unei redresari solide a pietei auto franceze, a estimat Comitetul Constructorilor Francezi de Automobile (CCFA). Pana acum, CCFA prognoza un avans al inmatricularilor de autoturisme noi in Hexagon de 9-10% in 2021, dar datele ar putea fi “revizuite in […] The post Covid și criza cipurilor, lovitura crunta pe piața auto first appeared on Ziarul National .