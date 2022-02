Covid Satu Mare: 132 de cazuri noi ! In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 11.967 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 6.784 mai puțin decat in ziua anterioara. In judetul Satu Mare au fost diagnosticate 132 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore. La nivel național, 1.402 dintre cazurile noi […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 18.751 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 3.986 mai puțin decat in ziua anterioara. In judet au fost diagnosticate 128 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore. 2.141 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt […]

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 22.737 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 3.729 mai puțin decat in ziua anterioara. In judet au fost diagnosticate un numar de 145 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore. La nivel național, 2.909 dintre cazurile […]

- Avem un nou val de infectari, in doar 24 ore. Zeci de mii de persoane au fost infectate la nivel de țara, iar situația din spitale continua sa fie una dificila. In judet au fost raportate un numar de 105 cazuri noi, in ultimele 24 de ore. Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data […]

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 20.131 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 463 mai mult decat in ziua anterioara. In judet au fost confirmate 265 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore. 2.038 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt […]

- La data de 17 ianuarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 8.118 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 17 decese. In judet au fost confirmate 162 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore. GCS a actualizat cifrele. Astfel, in ultimele 24 de…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 7.595 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 2.467 mai puțin decat in ziua anterioara. In judet au fost confirmate 221 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore. 724 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale […]

- Pana astazi, 17 noiembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.752.103 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 9.869 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.606.820 de pacienți au fost declarați…

- Pana astazi, 16 noiembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.748.568 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 9.806 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.598.656 de pacienți au fost declarați…