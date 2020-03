Stiri pe aceeasi tema

- Starea de urgenta face posibila accelerarea procedurilor de achizitie de echipamente si de angajare de personal, exact de ceea ce avem nevoie in prezent, a explicat guvernatorul intr-o conferinta de presa la Albany. Potrivit acestuia, costul luptei cu Covid-19 a fost "probabil" de 30 de milioane…

- Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a instaurat sambata starea de urgenta pentru a lupta impotriva noului coronavirus, care continua sa se raspandeasca, cu 21 de cazuri noi si un total de 76, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Starea de urgenta face posibila accelerarea procedurilor de…

- De asemenea, Banca Centrala va supune bancnotele "unui proces de spalare" la temperaturi extrem de ridicate, asa cum a facut intotdeauna, inainte de a le repune in circulatie. "Pentru tot numerarul care vine la Banca Centrala de la creditorii locali, BOK vi le va pastra in siguranta timp de doua saptamani,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat duminica, la un post de televiziune, ca ar trebui analizat daca nu se impune amanarea alegerilor locale "pana dupa stingerea epidemiei de coronavirus", el adaugand ca organizarea sectiilor de votare in scoli ar fi "un mediu perfect de raspandire…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a recomandat ca ministrii si diplomatii sa nu participe la reuniunea anuala a Comisiei ONU pentru Statutul Femeilor de luna viitoare de la New York din cauza riscului epidemiei de coronavirus, relateaza Reuters si AFP. Peste 7.000 de persoane participa de obicei…

- Trupa americana rock Green Day si grupul sud-coreean k-pop BTS si-au anulat concertele programate primavara aceasta in Asia din cauza epidemiei de Covid-19, potrivit Mediafax.Aceștia se alatura unui numar din ce in ce mai mare de artiști care iși anuleaza concertele in regiunea asiatica.

- Maratonul de la Phenian, care atrage in fiecare an numerosi turisti in Coreea de Nord, a fost anulat din cauza epidemiei de coronavirus, au anuntat vineri agenti turistici chinezi, citati de AFP. Agentia Koryo Tours, partener oficial al maratonului, a scris pe site-ul sau ca a "primit confirmarea oficiala…

- Cererea mondiala de petrol ar urma sa scada pentru prima data dupa criza financiara din 2009, din cauza epidemiei cu coronavirus Cererea mondiala de petrol ar urma sa scada in primul trimestru al acestui an din cauza epidemiei de coronavirus din China, prima diminuare inregistrata dupa criza financiara…