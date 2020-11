Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele ”suficient de active” prezinta un risc de spitalizare cu peste 34% mai mic decat restul populației, conform constatarilor anuntate luni de Fundatia pentru Cercetare din statul Sao Paulo, in urma unui studiu realizat in Brazilia, relateaza Xinhua, citata de Agerpres.Conform studiului, persoanele…

- Incercarile de frauda inregistrate la nivel global au crescut cu 35%, in timpul pandemiei de COVID-19, releva rezultatele unui studiu de specialitate, publicat de SAS, cu ocazia Saptamanii Internationale de Constientizare a Fraudei, transmite agerpres.ro.

- In judetul Timiș, autoritațile se pregatesc de alegerile care vor avea loc in pandemia de coronavirus, in 6 decembrie. Reprezentanții Prefecturii Timiș au participat astazi la ședința Comisiei Tehnice Centrale pentru organizarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, condusa de ministrul Afacerilor…

- Jurnaliștii din toata lumea se lupta in era COVID-19 cu probleme legate de sanatatea mintala, dificultați financiare și fenomenul fake-news (n.r. dezinformarea prin știri false), potrivit unui sondaj realizat in S.U.A. „Uimitor și deranjant”, au declarat autorii proiectului la publicarea rezultatelor,…

- In Statele Unite au murit in acest an, in timpul pandemiei, cu aproape 300.000 mai multi oameni decat ar fi fost de asteptat pe baza tendintelor istorice, cel putin doua treimi dintre aceste decese avand drept cauza COVID-19, indica un raport guvernamental dat publicitatii marti, potrivit caruia…

- Elevii, parinții și profesorii au la dispoziție o linie telefonica Telverde pusa la dispoziție de Ministerul Educației. Linia este destinata tuturor celor interesați de contextul educativ și sanitar in care se va desfașura anul școlar 2020-2021. In Timiș, majoritatea școlilor aleg varianta hibrid –…

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, susține intr-o conferința cu studenții ca pandemia a aratat ca țara sa este un stat cu tehnologii și nu o „țara a benzinariei”.Pandemia de coronavirus a aratat ca Federația Rusa este o țara cu tehnologii avansate și nu doar o „țara a benzinariei/petrolului”…