In prezent, in unitațile sanitare de profil, in secții Covid-19, sunt 256 de pacienți. De asemenea, in secții ATI, sunt internate 27 persoane, a anunțat, miercuri, Ministerul Sanatații . Potrivit Ministerului Sanatații, in intervalul 25 – 31 decembrie 2023, au fost inregistrate 2.115 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 ( Covid – 19 ). In același interval, au fost raportate de catre INSP 25 decese (9 barbați și 16 femei). Decesele au fost inregistrate dupa cum urmeaza: 1 la categoria de varsta 40-49 de ani, 1 la categoria de varsta 50-59 de ani, 4 la categoria de varsta 60-69 de…