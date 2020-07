Stiri pe aceeasi tema

- Inca 450 de noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania dupa efectuarea a 12.524 de teste, potrivit raportarilor oficiale transmise de Grupul de Comunicare Strategica. Alti 20 de pacienti au murit, iar la ATI numarul pacientilor a ajuns la 237.…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara este de parere ca zonele din tara unde a explodat numarul de noi cazuri de coronavirus ar trebui izolate, iar acolo unde imbolnavirile sunt rare, oamenii sa beneficieze de mai multa relaxare, insa cu respectarea…

- Un numar de 303 de pacienti infectati cu noul coronavirus sunt internati, vineri, in Spitalul ”Victor Babes” din Bucuresti. Unitatea precizeaza ca are in total 450 de locuri disponibile, potrivit news.ro.Ludovic Orban anunta alocarea unor 'sume fara precedent' pentru sectorul de investitii…

- De cand Craiova a devenit centru de diagnostic pentru noul coronavirus și pana in prezent, capacitatea de testare a crescut de la 30 de teste pe zi la cateva sute. Acest lucru s-a datorat achiziției unui aparat RealTime PCR la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase (SCBI) „Victor Babeș” și punerii in funcțiune…

- "SPITAL ONLINE IN CAPITALA, care ofera urmatoarele servicii de sanatate: - consultații online in urmatoarele specialitați medicale și chirurgicale, cu linii de garda non-stopCardiologie, Medicina Interna, Pneumologie, Diabet și Boli de Nutriție, Pediatrie, Dermatologie, Chirurgie Plastica,…

- Un calugar de la Manastirea Putna bolnav de COVID-19 aflat in stare critica in secția de Terapie Intensiva a Spitalului de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou” de la Suceava a fost transferat cu elicopterul la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București. Pacientul in varsta de 52 de…

- Dupa ce primarul Craiovei, Mihail Genoiu, a acuzat algoritmul testarilor Covid-19 stabilit de minister și a spus ca multe teste sunt aruncate la gunoi la Spitalul de Infecțioase „Victor Babeș” din Craiova, managerul unitații medicale vine cu lamuriri. Adina Turcu explica și de ce a scazut capacitatea…

- Restrictiile de circulatie impuse autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 7,5 tone, pe A2 (Bucuresti - Constanta), in zilele premergatoare zilelor de sarbatoare legala si in zilele de sarbatoare legala, se ridica pana in data de 14 mai 2020 (pe perioada starii de urgenta).